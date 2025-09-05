Açık 25.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.09.2025 19:06

8 ile 'sarı' kodlu sağanak uyarısı

İçişleri Bakanlığı, gök gürültülü sağanak nedeniyle yarın 8 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.

8 ile 'sarı' kodlu sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın beklenen gök gürültülü sağanak sebebiyle 8 il için sarı uyarı verildi.

Açıklamada, yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya ve Düzce çevreleri ile Bolu'nun batısında yerel kuvvetli olması beklendiği kaydedildi.

8 ile 'sarı' kodlu sağanak uyarısı

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Yağış Sağanak
Sıradaki Haber
Sıcaklıklar hafta sonu itibarıyla düşüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:13
Milli kamera ASELFLIR 600 Ankara'yı görüntüledi
18:56
AB'den Google'a 2,95 milyar euro reklam cezası
18:51
Bakan Fidan: Filistin'e ilişkin meseleler, Filistinliler olmadan tartışılamaz
18:44
Sıcaklıklar hafta sonu itibarıyla düşüyor
17:50
Cevdet Yılmaz: Kamu hizmetlerinde hedef, vatandaş memnuniyeti
17:14
Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye ile daha da güçleneceğiz
TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Tekirdağ'da başladı
TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Tekirdağ'da başladı
FOTO FOKUS
Milli kamera ASELFLIR 600 Ankara'yı görüntüledi
Milli kamera ASELFLIR 600 Ankara'yı görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ