İstanbul'da 7 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Büyükdere Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle 7 araç zincirleme kaza yaptı.
İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi kurtardı.
Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluşurken, ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
İstanbul'da zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan vatandaşları kurtarmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Son durumu @trthaber muhabiri Semih Çalışkan aktardı.https://t.co/DoBEClUJtf pic.twitter.com/fxePJ1MRSn— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 28, 2024