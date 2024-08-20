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Türkiye
AA 20.08.2024 11:40

İstanbul'da 40 milyon lira değerinde kaçak ilaç ve tıbbi cihaz ele geçirildi

İstanbul'da gerçekleştirilen kaçak ilaç operasyonunda yaklaşık 40 milyon lira değerinde 15 bin kutu ilaç ve tıbbi cihaza el konuldu.

İstanbul'da 40 milyon lira değerinde kaçak ilaç ve tıbbi cihaz ele geçirildi
[Fotograf: AA]

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı ilaç satışından kaynaklanan kamu zararının engellenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, yurt dışından kaçak olarak getirilen ve İlaç Takip Sistemi'nde kaydı olmayan ilaçların Anadolu Yakası'ndaki bazı depolardan eski laborant olan şüpheliler tarafından satıldığını tespit etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kadıköy'de belirlenen 3 iş yeri ve bir ikamet adresine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 3 şüpheliyi yakaladı.

İstanbul'da 40 milyon lira değerinde kaçak ilaç ve tıbbi cihaz ele geçirildi

Binlerce kutu ilaç ve tıbbi cihaza el konuldu

İl Sağlık Müdürlüğü personeliyle adreslerde arama yapan ekipler, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olduğu değerlendirilen ve yasa dışı yollarla ülkeye sokulan 15 bin kutu ilaç ve tıbbi cihazlar, 13 kök esrar, 1 kilo 500 gram paketlenmiş esrar ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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