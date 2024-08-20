İstanbul Havalimanı 303 milyondan fazla yolcuyu ağırladı

29 Ekim 2018 yılında açılışı gerçekleşen ve 6 Nisan 2019 tarihi itibarıyla tam kapasite hizmet vermeye başlayan İGA İstanbul Havalimanı hem Avrupa’da hem de dünyada adından söz ettiriyor.

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan İGA İstanbul Havalimanı tam kapasite hizmet verdiği günden 19 Ağustos’a kadar olan dönemde 303 milyon 58 bin yolcuya hizmet verdi. Ayrıca havalimanından söz konusu dönemde 2 milyon 53 bin 326 uçuş gerçekleşti.

2024 yılının hedef 85 milyon yolcu

Her geçen gün yolcu ve uçuş trafiğini arttıran İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 2024 yılında 85 milyon yolcuyu geçmeyi hedefliyor. İGA İstanbul Havalimanı ayrıca, yolcu sayısında yüzde 12,77’lik uçuşlarda ise yüzde 12,46’lık bir büyüme planlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’ncü yılına hitaben 100 havayoluna hizmet veren havalimanı 2024 yılının ağustos ayı itibarıyla 107 hava yolu şirketine ev sahipliği yapıyor.