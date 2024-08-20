Açık 32.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.08.2024 11:25

Hasta, yaşlı ve engellilere evde çipli kimlik kartı hizmeti

Artvin'de, çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler, Gezici Kayıt Terminali ve Adreste Nüfus Hizmeti uygulamasıyla başvurularını evden yapabiliyor.

Hasta, yaşlı ve engellilere evde çipli kimlik kartı hizmeti

Hasta, engelli ve yaşlı vatandaşların yakınlarının nüfus müdürlüklerine başvuru yapması halinde, ekiplerin evlerine kadar giderek kimlik kartı değiştirme başvurularını aldığı vurgulanan valilik açıklamasında, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı ve yaşam kalitelerini artırmayı hedeflediğimiz bu hizmet ile birlikte özellikle hareket zorluğu çeken vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Her zaman yanınızdayız" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce başlatılan "Gezici Kayıt Terminali" ve "Adreste Nüfus Hizmeti" uygulamasıyla sağlık sorunları olan vatandaşların ayağına giden memurlar, biyometrik veriden parmak izine, fotoğraf çekiminden imzalanan evraka kadar tüm işlemleri evlerde tamamlıyor.

Başvurusu alınan yeni kimlik kartları, basımın ardından vatandaşların evine gönderiliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Artvin Nüfus
Sıradaki Haber
e-Kira kontratıyla fahiş fiyat artışının önüne geçilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:46
Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
12:39
Terme Çayı'nın yatağı 30 metre genişletiliyor
12:34
Katil İsrail ordusu, okuldaki sivilleri hedef aldı
12:47
Hamas: İsrail'in Gazze'deki saldırısında Heniyye'nin bazı korumaları ve ofis çalışanları hayatını kaybetti
12:36
Diyarbakır'da AVM yangını: 4 kişi dumandan etkilendi
12:45
Özel çocuklar yüzme havuzunda sosyalleşiyor
Tyana Antik Kenti'nde sekizgen planlı kilise gün yüzüne çıkarılıyor
Tyana Antik Kenti'nde sekizgen planlı kilise gün yüzüne çıkarılıyor
FOTO FOKUS
Usta sanatçı Okay Temiz, Türk cazını ve melodilerini dünyaya yaydı
Usta sanatçı Okay Temiz, Türk cazını ve melodilerini dünyaya yaydı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ