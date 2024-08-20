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Türkiye
AA 20.08.2024 11:12

Bolu'da orman yangını bölgesi gece gündüz izleniyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını 6'ncı günün sonunda kontrol altına alındı. Orman yangınıyla mücadele ekipleri bölgeyi dron ve termal kameralarla gece gündüz takip ediyor.

Bolu'da orman yangını bölgesi gece gündüz izleniyor
[Fotograf: AA]

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan ve 12 helikopter, 138 arazöz, 245 araç ve iş makinesi ile 1543 personelin mücadelesi sonucu yaklaşık 72 saatte kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışması yürütülüyor.

Bölgede yeniden çıkabilecek yangına karşı teyakkuz halinde bulunan yetkililer ve ekipler, özellikle riskli bölgeleri mercek altına alıyor.

Bolu'da orman yangını bölgesi gece gündüz izleniyor

Dedeler köyünde oluşturulan koordinasyon merkezine konuşlandırılan Orman Genel Müdürlüğüne ait araçtaki Yangın Yönetim Merkezi'nde, bölge havadan ve karadan her an takip ediliyor.

Bölgeyi izleme çalışmalarına dron ve termal kameralar de destek veriyor.

Ekiplerin koordinasyonunu sağlayan Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ve ekibi, anlık gelişmeleri elde ettikleri dron görüntülerinden izliyor.

Bolu'da orman yangını bölgesi gece gündüz izleniyor

Dron ile tespit edilen duman tüten alanların koordinatları uydudan belirlenerek, en yakın arazöz ve söndürme ekibi bölgeye sevk ediliyor.

Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde anız yakılması kaynaklı çıktığı belirtilen yangına ilişkin A.K. ve E.K. "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yaklaşık 1000 hektarlık alanda etkili olan yangın önceki gün kontrol altına alınmıştı.

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