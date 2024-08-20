Adıyaman'da afetzedeler için kalıcı konut çalışmaları devam ediyor

İlçe kırsalında 3 etap halinde toplamda 2 bin 26 konut inşa edilirken bunlardan 354'ünün kuraları çekilerek hak sahipleri belirlendi.

Vali Osman Varol, gazetecilere, her ilçede kalıcı konutlarla ilgili çalışmaların hummalı şekilde devam ettiğini söyledi.

İlçede zemin sıvılaşmasının yoğun olduğunu belirten Varol, "İlçemiz, öncelikle ilçeler bazında depremlerden en çok etkilenen yapı stoku içerisinde, zarar gören hasarın en yüksek olduğu birkaç ilçeden bir tanesi. Bu bağlamda yapılan çalışmaları çok önemsiyoruz. Özellikle ana yolun altı, göl kısmına özel bir imar çalışması yapılıyor" dedi.

Hazır konutlara yerleşimler de sürüyor

Kalıcı konutların da hızlı bir şekilde ilerlediğini anlatan Varol, şöyle devam etti:

"Hem kırsalındaki hem de ilçe merkezindeki konutlarda inşaatlar hızla devam ediyor. Toplamda ilçe merkezinde 2 bin 26 konut inşa ediyoruz. Şu ana kadar 354 konutun kura çekimini gerçekleştirdik. Anahtar teslimlerini gerçekleştirmeye başladık. Vatandaşlarımız da hazırlıkları bitirdikçe anahtarlarını alıp konutlarına yerleşiyor."