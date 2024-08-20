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HABER GİRİŞ
20.08.2024 10:57
, 20.08.2024 10:58
SON GÜNCELLEME
20.08.2024 10:58
Ege Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
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