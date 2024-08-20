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Türkiye
TRT Haber 20.08.2024 10:57

Ege Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem

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