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Türkiye
TRT Haber 20.05.2025 23:44

İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem

İstanbul Büyükçekmece açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu.

İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Sarsıntı, yerin 8,16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine uzaklığı 23 kilometre olarak belirlendi.

Kaynak: AFAD[Kaynak: AFAD]

"Olumsuz bir durum yok"

İstanbul Valisi Davut Gül depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Büyükçekmece’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

 

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