Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da 4 bin 418 korsan kitap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Silivri ilçesindeki operasyonda, korsan olduğu belirlenen 4 bin 418 kitap ele geçirildi.
Silivri Emniyet Müdürlüğü Güvenlik TEM Büro Amirliği ekiplerince Selimpaşa Mahallesi'nde korsan kitap ve DVD satışının yapıldığı 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda korsan olduğu belirlenen çeşitli yayın evlerine ait 4 bin 418 kitap ve 427 DVD ele geçirildi.
Operasyonda ayrıca şeffaf jelatin üzerinde 19 bandrol hologramı bulundu.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Etiketler: korsan kitap operasyon istanbul silivriSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 12:28
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