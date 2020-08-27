Haber Giriş: Kaynak: AA
Koruma altındaki şahinleri avladı, 29 bin lira ceza aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hatay'da, koruma altındaki 2 arı şahinini avlayan kişiye 29 bin 351 lira ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şube ekipleri ihbar üzerine Defne ilçesindeki kırsal alanda bir şüpheliyi durdurdu.
Koruma altındaki iki arı şahini türü kuşu avladığı tespit edilen şüpheliye 29 bin 351 lira para cezası uygulandı.
Uyarılara rağmen kanunlara aykırı hareket edenlere karşı mücadelenin süreceği belirtildi.
Etiketler: para cezası hatay defne arı şahiniSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 10:07
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