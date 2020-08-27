Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şube ekipleri ihbar üzerine Defne ilçesindeki kırsal alanda bir şüpheliyi durdurdu.

Koruma altındaki iki arı şahini türü kuşu avladığı tespit edilen şüpheliye 29 bin 351 lira para cezası uygulandı.

Uyarılara rağmen kanunlara aykırı hareket edenlere karşı mücadelenin süreceği belirtildi.