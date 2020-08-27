Haber Giriş: Kaynak: AA
Marmara'da parçalı bulutlu hava hakim olacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre, Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
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