Genç yaşta kandırıldı, terör örgütü PKK'ya katıldı. Örgütün iç yüzünü görünce pişman olup, güvenlik güçlerine teslim oldu. Yaşıtlarına örnek olması için başından geçenleri anlatan genç, HDP ile bölücü terör örgütü arasındaki ilişkiyi de anlattı.

"Örgüte katılımımı HDP il binasından yaptım. İl binasına gidip, giriştekilere beni yetkili biriyle görüştürün dedim. Konu ne deyince özel bir konu dedim. Onlar anladılar. Beni yetkili kişiye götürdüler. Ben de katılım yapmak istediğimi söyledim. Beni diğer bekleyen 3 kişiyle beraber bir odaya bıraktılar. Odada bir gün bekledikten sonra bizi bir arabanın gelip alacağını ve kırsala götüreceğini söylediler"

Türlü vaatlerle kandırılan genç, HDP aracılığıyla terör örgütünün dağ kadrosuna katıldı.

Fakat kısa süre sonra örgütün gerçek yüzünü görerek pişman oldu.

"Devletin bana zarar vermeyeceğini de gördüm"

Terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kişi, "Kendi çıkarları, kendi benlikleri uğruna sadece amaçları terör olarak yıkmak, yakmak, öldürmek, bebek katletmektir. Ben bunun farkına vardım. Devletin bana zarar vermeyeceğini de gördüm. Zaten zarar vermiş olsa şu an bu röportajı yapamazdım. Bana asıl zarar veren beni bu durumlara sokan kişi, örgütün ta kendisidir" açıklamasını yaptı.

"HDP binasından örgüte katıldım"

Kandırıldığını anlayan genç, ölümü göze alarak kaçmak için yollar aradı. Fırsatını bulduğu ilk an güvenlik güçlerine teslim olarak, "Şimdiki aklım olsa örgüte katılmayı bırakın, HDP binasının önünden dahi geçmezdim. Çünkü o bina benim hayatımı karartan bina" açıklamasını yaptı.

Diyarbakır Anneleri'nin yaptığı eylemi de desteklediğini ifade etti.

Pişman olan terörist, örgütün kendisine anlattığının aksine teslim olduktan sonra iyi muamele gördüğünü ifade etti.

Önümüzdeki süreçte, bölücü terör örgütünden kaçanların sayısının daha da artacağını vurguladı.