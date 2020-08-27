Haber Giriş: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde emniyet ekiplerinin operasyonuyla uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri ilçede narkotik uygulamaları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, uygulama sırasında Kırkkepenekli Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği kişilerin üstleri ile araçlarında arama gerçekleştirdi.
Aramada, satışa hazır 20 gram eroin ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: tekirdağ haber tekirdağ uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 10:15
Son Haberler
- 11:44
- 11:36
- 11:33
- 11:30
- 11:18
Sıradaki Haber
Teslim olan terörist pişmanlığını anlattı: HDP binasından örgüte katıldım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz