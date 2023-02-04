Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 37 aranan şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da polis ekiplerince daha önceden belirlenen 65 adrese düzenlenen operasyonda aranan 37 zanlı yakalandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesindeki çalışma kapsamında operasyon düzenlendi.
Kent genelinde daha öncede belirlenen 65 adrese düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.
"Dolandırıcılık, cinayet, cinsel istismar, yaralama, hırsızlık ve yağma" başta olmak üzere farklı suçlardan aranan zanlılar, polis merkezlerine götürüldü.
Etiketler: İstanbul
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