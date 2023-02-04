Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 ilde uçak seferlerine kar engeli
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferleri yapılamadı.
Şanlıurfa'da sabaha karşı etkili olan kar, zaman zaman buzlanmaya ve görüş mesafesinin düşmesine sebep oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Ankara'ya yapılması planlanan seferler iptal edildi.
İstanbul'dan kente gelmek üzere havalanan bir uçak ise Adana Şakirpaşa Havaalanı'na yönlendirildi.
Öte yandan, akşam saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların hava durumuna göre değerlendirileceği öğrenildi.
Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da uçak seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Etiketler: Kar Yağışı Şanlıurfa Adıyaman Kahramanmaraş
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