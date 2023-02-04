Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta uçak seferleri iptal edilirken, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım durdu. Siverek-Diyarbakır kara yolunda yoğun tipi ve kar nedeniyle bazı araçlar yoldan çıktı. Kayan araçlardan dolayı uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis ekipleri, bir süre Siverek ilçesinden Diyarbakır yönüne araçların geçişine izin vermedi. Diyarbakır Pirinçlik mevkii'nde de araçların Şanlıurfa istikametine gitmesine müsaade edilmedi.

Kayan araçların kaldırılması sonrası ulaşım kontrollü olarak tekrar sağlanmaya başlandı.