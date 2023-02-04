Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 14:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu ulaşıma açıldı
Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağış nedeniyle ulaşıma kapanan Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışı etkili oldu.
Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta uçak seferleri iptal edilirken, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım durdu. Siverek-Diyarbakır kara yolunda yoğun tipi ve kar nedeniyle bazı araçlar yoldan çıktı. Kayan araçlardan dolayı uzun araç kuyrukları oluştu.
Polis ekipleri, bir süre Siverek ilçesinden Diyarbakır yönüne araçların geçişine izin vermedi. Diyarbakır Pirinçlik mevkii'nde de araçların Şanlıurfa istikametine gitmesine müsaade edilmedi.
Kayan araçların kaldırılması sonrası ulaşım kontrollü olarak tekrar sağlanmaya başlandı.
Etiketler: Diyarbakır Kar Yağışı Şanlıurfa
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