Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 13:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da 6 bacaklı kuzu doğdu
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, 6 bacaklı olarak doğan kuzu, görenlerin ilgi odağı oldu.
Çınar ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta olan kırsal Bayırkonak Mahallesi’nde çobanlık yapan Salih Karacadağ, sürüsündeki kuzulardan birinin 6 bacaklı doğduğunu fark etti.
Kuzunun yürüyemediğini gören Karacadağ, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kuzu, görenlerin de ilgi odağı oldu.
Etiketler: Diyarbakır
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