Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığı açıklandı.
Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Maltepe-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti (lodos) nedeniyle yapılamadığı duyuruldu.
Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.
Etiketler: İstanbul Şehir Hatları
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