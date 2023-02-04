Yapılan son değerlendirmelere göre bugü yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Sivas ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

Yarın, rüzgarın sabah saatlerinden sonra Marmara’nın batısında (Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa’nın kuzey ve batısı, Yalova'nın batısı) zamanla Ege’nin batısında ( İzmir, Manisa, Aydın’ın batısı) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/sa), İstanbul Avrupa Yakasında yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

13 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı

Öte yandan yarın rüzgarın fırtına şeklinde esmesi beklenen İstanbul ve İzmir için "turuncu", Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Hakkari, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ, Şırnak ve Yalova için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Fırtınayla birlikte ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.