Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın rüzgarın sabah saatlerinden sonra Marmara’nın batısında (Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa’nın kuzey ve batısı, Yalova'nın batısı) zamanla Ege’nin batısında (İzmir, Manisa, Aydın’ın batısı) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/sa), İstanbul Avrupa Yakasında yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yetkililer, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Vali Yerlikaya'dan uyarı paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, "Meteorolojik verilere göre pazar günü İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (60-80 km/s), Avrupa Yakası'nda yer yer tam fırtına (80-100 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Lütfen ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.