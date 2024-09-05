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Türkiye
AA 05.09.2024 11:37

İstanbul'da 320 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 320 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 23 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 320 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Kent genelinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünlerin karıştırılıp işlemden geçirilmesiyle üretilen, motorinle benzer özellikteki "10 numara yağ" olarak tabir edilen akaryakıtın imal edilerek piyasaya sürüleceğini tespit etti.

İstanbul'da 320 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

23 şüpheli yakalandı

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Tuzla, Ümraniye, Eyüpsultan, Sultanbeyli, Esenyurt, Başakşehir, Zeytinburnu, Sultangazi, Pendik, Ataşehir, Avcılar, Çatalca ve Çekmeköy'de belirlenen adreslerde düzenledikleri operasyonlarda 23 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda satışa hazır 320 ton kaçak akaryakıt ile bunların nakliyesinde kullanılacağı belirlenen 7 araç ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "akaryakıt kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.

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Akaryakıt İstanbul Kaçak Akaryakıt Kaçakçılık
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