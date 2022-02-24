Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 09:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA-İHA
İstanbul'da 315 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda kaçak yollardan yurda girdikleri tespit edilen 315 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.
İstanbul’un 4 ilçesinde düzensiz göçmen operasyonu gerçekleştirildi.
Polis ekiplerinde adreslere yapılan baskınlarda 315 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin büyük çoğunluğunun Afganistan, Pakistan, Suriye ve Filistin uyruklu olduğu öğrenildi.
Öte yandan organizatörlük yaptığı tespit edilen 10 şüpheli de gözaltına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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