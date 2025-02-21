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Türkiye
AA 21.02.2025 18:05

İstanbul'da 31 milyon liralık dolandırıcılık iddiasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da 9 kişiyi kar payı ödemesi vaadiyle 31 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da 31 milyon liralık dolandırıcılık iddiasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Y.A. isimli kişinin, "2021'de bir firmaya yaklaşık 3 kilo altın ve bir miktar döviz yatırdığı, aylık kar payı ödemesi alırken bir süre sonra bu ödemelerin yapılmadığı" ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, aynı firmanın farklı tarihlerde Y.A'nın da aralarında bulunduğu 9 kişiyi kar vaadiyle 31 milyon lira dolandırarak mağdur ettiğini belirledi.

Tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler E.K., Ö.Ş., B.K. ile O.G.'yi gözaltına aldı. Adreslerde çok sayıda doküman ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel evrakta sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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