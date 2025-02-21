Hafif Kar Yağışlı -1.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 21.02.2025 16:43

Trabzon'da istinat duvarı araçların üzerine yıkıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu 2 araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 14.00'da Ortahisar ilçesine bağlı İnönü Mahallesi, İlkadım Sokak'ta ki Adel Sitesi'nde meydana geldi. Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası toprağın yumuşamasıyla 11 katlı siteyi çevreleyen istinat duvarının üzerindeki yamaçta heyelan oluştu. Toprağın kayması sonucu taş istinat duvarı, park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.

Araçlarda hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Olaydan on saniye önce otoparktan ayrılan bina yöneticisi Cengiz Karslıoğlu, "Görüntüleri yeni izledim. Tüylerim diken diken oldu. 1-2 saniye ile kurtarmışız. Benim aracım tam ortadaydı. Aracıma binerek çıkmıştım. Peşinden çökme olmuş. Aynı sıkıntı yan binada da var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Annemi alıp gideceğim. Burası şu an risk halinde. Verilmiş veya verilecek sadakamız varmış" dedi.

"Diğer aracımın üstüne ağaç düşmüştü"

Apartman sakinlerinden Muzaffer Demir ise, aracında maddi hasarın meydana geldiğini dile getirerek, "2 saat önce aracımın üstünde kar vardı. Onu temizledikten sonra eve çıktım. 2 saat sonra büyük bir ses çıktı ve sarsıldık. Evin önüne geldiğimde aracımın çok kötü durumda olduğunu gördüm. Çok üzgünüz. Çökme esnasında dışarıda kimse yoktu. Çökmeden önce bina yöneticimiz çıkmış. 1 yıl önce de karşı duvarda olmuştu. Diğer aracımın üstüne ağaç düşmüştü. Bu yıl da bunu yaşadık` ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Trabzon
Sıradaki Haber
Adana'da kargo paketinde 708 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:08
İstanbul'da sınav ve eğitim faaliyetlerine hafta sonu ara verildi
17:05
Tarım Kredi'den ramazan kampanyası
16:48
İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi
16:37
Hamas, İsrail'in yarın 602 Filistinliyi serbest bırakacağını açıkladı
16:19
Bakan Kacır: Sınai mülkiyet portföyünü 2 milyona çıkardık
16:08
Adana'da kargo paketinde 708 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
Kıbrıs gazisi, Türk askerinin harekattaki kahramanlığını ve merhametini anlattı
Kıbrıs gazisi, Türk askerinin harekattaki kahramanlığını ve merhametini anlattı
FOTO FOKUS
BAE'li pilotların eğitimi HAVELSAN’a emanet
BAE'li pilotların eğitimi HAVELSAN’a emanet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ