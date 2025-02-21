Trabzon'da istinat duvarı araçların üzerine yıkıldı

Olay, saat 14.00'da Ortahisar ilçesine bağlı İnönü Mahallesi, İlkadım Sokak'ta ki Adel Sitesi'nde meydana geldi. Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası toprağın yumuşamasıyla 11 katlı siteyi çevreleyen istinat duvarının üzerindeki yamaçta heyelan oluştu. Toprağın kayması sonucu taş istinat duvarı, park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.

Araçlarda hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Olaydan on saniye önce otoparktan ayrılan bina yöneticisi Cengiz Karslıoğlu, "Görüntüleri yeni izledim. Tüylerim diken diken oldu. 1-2 saniye ile kurtarmışız. Benim aracım tam ortadaydı. Aracıma binerek çıkmıştım. Peşinden çökme olmuş. Aynı sıkıntı yan binada da var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Annemi alıp gideceğim. Burası şu an risk halinde. Verilmiş veya verilecek sadakamız varmış" dedi.

"Diğer aracımın üstüne ağaç düşmüştü"

Apartman sakinlerinden Muzaffer Demir ise, aracında maddi hasarın meydana geldiğini dile getirerek, "2 saat önce aracımın üstünde kar vardı. Onu temizledikten sonra eve çıktım. 2 saat sonra büyük bir ses çıktı ve sarsıldık. Evin önüne geldiğimde aracımın çok kötü durumda olduğunu gördüm. Çok üzgünüz. Çökme esnasında dışarıda kimse yoktu. Çökmeden önce bina yöneticimiz çıkmış. 1 yıl önce de karşı duvarda olmuştu. Diğer aracımın üstüne ağaç düşmüştü. Bu yıl da bunu yaşadık` ifadelerini kullandı.