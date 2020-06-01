Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da 3 saat boyunca sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hava durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, şunlara yer verildi:
"AKOM'dan gelen son dakika açıklamaya göre, önümüzdeki üç saat boyunca kent genelinde aralıklarla kuvvetli (15-40 kg) sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Yetkililer, kısa süreli ve kuvvetli yağan yağmur nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar, su baskını, göllenme gibi hadiseler için vatandaşa uyarılarda bulundu."
Bu arada kent genelinde yer yer sağanak etkili oluyor. Bazı noktalarda aniden etkili olan yağıştan korunmaya çalışan vatandaşlar çevredeki iş yerleri ve duraklara sığındı. Yağış nedeniyle trafikte de zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
Etiketler: sağanak istanbul hava durumu Afet Koordinasyon MerkeziSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 12:14
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