Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Özalp ilçesinde düzenlenen operasyonunda 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda ilçeye bağlı Yukarıturgalı Mahallesi'ne operasyon düzenleyen ekipler, araziye gizlemiş 8 paket halinde 5 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu 5 kilogramSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 13:34
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