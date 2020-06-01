Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, salgın dolayı ABD ve İngiltere gibi birçok gelişmiş ülkede sağlık sisteminde ciddi sıkıntıların ortaya çıktığı, Türkiye'nin ise aldığı tedbirlerle bu süreci kontrollü ve düzgün bir şekilde yürüten nadir ülkelerden biri olduğu belirtildi.

Bursa'da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi, Dörtçelik Çocuk Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi'nin salgın ile mücadelede büyük görev üstlendiği ifade edildi.

"Bursa genelinde bin 307 yoğun bakım yatağımız mevcut"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı, salgın sürecinde hastalara ilk olarak hastane önünde kurulan triaj çadırlarında müdahale edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Daha sonrasında hastanın klinik durumuna göre değerlendirme yapılıyor. Vaka sayısı ve yoğun bakımda yatan hasta sayısı Türkiye ortalamasının da altında. Fiziki şartlarımız ve ekipmanlarımızın iyi olmasıyla birlikte kaliteli bir ekibimizin de olmasının çok büyük önemi var. Başarılı bir şekilde de bu süreci yürütüyoruz.

Bursa genelinde bin 307 yoğun bakım yatağımız mevcut. Bu süreçte hiçbir şekilde yoğun bakım yatak sıkıntısı çekmedik. Yoğun bakımlarda her zaman boş yataklarımız oldu ve ihtiyacı olan bütün hastalarımıza yoğun bakım hizmeti verdik."