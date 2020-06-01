Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da dolmuş ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da dolmuş ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Barış Doğan idaresindeki minibüs, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Yeni Metal Sanayi Sitesi civarındaki kavşakta, Servet Taşkın'ın kullandığı dolmuşla çarpıştı.
Kazada yaralanan dolmuştaki 5 yolcu, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Aksayan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: trafik Kazası 5 yaralıSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 10:07
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