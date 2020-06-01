Hükümlü ve tutuklular, kapalı görüşte sadece bir yakınıyla görüştürülecek. Salgın nedeniyle görüş hakkını kullanamayan hükümlü ve tutuklulara, ilave görüş hakkı da verilecek.

Ziyaretçilerin ateşleri ölçülecek

Cezaevlerine ateşleri ölçülerek alınacak ziyaretçiler, maske takacak. Kapalı görüşlerin yapıldığı bölümlerde, belirlenen aralıklarla dezenfeksiyon gerçekleştirilecek, ziyaretçiler ile hükümlü ve tutuklular için gerekli önlemler alınacak.

Adalet Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri kapsamında cezaevlerindeki açık ve kapalı görüşleri 13 Mart'tan itibaren ertelemişti.

Açık görüşlerin durdurulması kararı devam edecek.