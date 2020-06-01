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Rize'ye gelen 11 bin 66 çay üreticisine test yapıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Rize'ye diğer illerden gelen 11 bin 66 çay üreticisi ve işçisine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında test yapıldığı açıklandı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kente gelen çay üreticilerine yönelik 2. etap tarama çalışmalarını 70 ekiple numune alarak tamamladıkları belirtildi.
Açıklamada, "İki etap şeklinde 180 farklı ekiple toplam 11 bin 66 numune alarak saha taramasını başarıyla tamamlayan özverili ve fedakar sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: çay üreticisi çay hasadı rize koronavirüs testiSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 08:57
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