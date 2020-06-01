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Şafak vakti terör iş birlikçilerine operasyon: 9 kişi yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Mardin'de terör iş birlikçilerine şafak vakti operasyon düzenlendi. 9 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsal alandaki terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlar devam ederken, iş birlikçilerine yönelik çalışmalar da sürüyor.
İstihbarat çalışmaları sonucu, Suriye'den gelen silah ve mühimmatı teslim alıp Derik ilçesinde gizleyen 10 kişi tespit edildi. Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin evlerine jandarma ekipleri şafak vakti operasyon düzenledi.
Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı, hakkında yakalama kararı çıkarılan 1 kişi aranıyor.
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