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Antalya'da minibüs şarampole devrildi: 9 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetiğini kaybettiği minibüs şarampole devrildi. Kazada biri ağır 9 kişi yaralandı.
Ahmet Dönmez'in kullandığı minibüs, Kumluca-Antalya kara yolunun Belen Mahallesi Maysara mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Dönmez ile ailesindeki 8 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kumluca, Finike ve Kemer ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Kumluca Devlet Hastanesindeki yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Kazanın, Dönmez ve eşinin rahatsızlığı bulunan çocuklarını Antalya'daki bir hastaneye götürdükleri sırada meydana geldiği öğrenildi.
Etiketler: trafik Kazası şarampole devrildi 9 yaralıSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 13:03
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