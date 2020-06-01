Haber Giriş: Kaynak: DHA
7 yolcu alması gereken minibüsten 35 kişi çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüs ile mücadele kapsamında toplu ulaşım araçlarına getirilen kısıtlama ile ilgili Esenyurt'ta yapılan denetimlerde, minibüslerin 'yüzde 50' kuralını hiçe saydığı belirlendi. Bir minibüste 7 olması gereken yolcu sayısı 35 çıktı.
İstanbul Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Mehterçeşme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nden geçen yolcu minibüslerini durdurarak denetim yaptı. Durdurulan 3 minibüste en az 30'ar yolcu olduğu tespit edildi.
Yarı yarıya kuralı uyarınca 14 koltuğa 7 yolcu alması gereken minibüslerden birinde ise tam 35 yolcu olduğu belirlendi. Araçlara 3 bin 180, sürücülere ise fazla yolcu almak suçundan 104 TL olmak üzere 3 bin 284'er TL ceza kesildi.
[Fotoğraf: DHA]
Bir minibüs şoförü, yağmur yağdığını, işlerine gitmek için uzun süreden bu yana çaresiz bekleyen yolcuları mağdur olmamaları için aldığını belirtirken, “Koskoca araç sadece 7 kişi ile mi sefere çıksın?" dedi.
Araçlardaki fazla yolcular polisler tarafından indirildi.
Etiketler: yolcu Yarı yarıya kuralı minibüs esenyurtSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 12:00
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