Gaziantep merkezde ikamet eden bir kişi, Ramazan Bayramı sonrası ilçeye bağlı Şerikanlı Mahallesi'nde yaşayan ailesi ve yakınlarını ziyaret etti.

12 eve karantina

Bu kişide daha sonra pozitif COVID-19 vakasına rastlanması üzerine filyasyon çalışması yapıldı.

Kişinin temas ettiği belirlenenlerin ikamet ettiği 12 ev için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina kararı alındı.

Karar sonrası evlerin girişlerine şerit çekilerek, uyarı yazısı asıldı.

Mahalle Muhtarı Hakkı Demirel, mahalledeki evlerin tedbir amaçlı karantina altına alındığını söyledi.

Bu arada, mahalle camisinden yapılan anonsla da misafirliğe gidilmemesi uyarısı yapılırken, kurallara uymayanlara para cezası uygulanacağı hatırlatıldı.