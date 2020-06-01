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Bayram ziyaretine gitti, 12 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te bayramlaşmak için akrabalarını ziyarete giden kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine 12 ev karantinaya alındı.
Gaziantep merkezde ikamet eden bir kişi, Ramazan Bayramı sonrası ilçeye bağlı Şerikanlı Mahallesi'nde yaşayan ailesi ve yakınlarını ziyaret etti.
12 eve karantina
Bu kişide daha sonra pozitif COVID-19 vakasına rastlanması üzerine filyasyon çalışması yapıldı.
Kişinin temas ettiği belirlenenlerin ikamet ettiği 12 ev için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina kararı alındı.
Karar sonrası evlerin girişlerine şerit çekilerek, uyarı yazısı asıldı.
Mahalle Muhtarı Hakkı Demirel, mahalledeki evlerin tedbir amaçlı karantina altına alındığını söyledi.
Bu arada, mahalle camisinden yapılan anonsla da misafirliğe gidilmemesi uyarısı yapılırken, kurallara uymayanlara para cezası uygulanacağı hatırlatıldı.
Etiketler: koronavirüs Gaziantep ev karantinaya alındıSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 13:59
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