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Türkiye
AA 17.02.2025 16:50

İstanbul'da 167 bin 924 şişe kaçak parfüm ele geçirildi

İstanbul'da 167 bin 924 şişe kaçak parfüm ele geçirildi, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 167 bin 924 şişe kaçak parfüm ele geçirildi

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçuyla ilgili suç organizasyonlarının tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Esenyurt, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler ve Sultangazi'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı yollarla getirilen ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği belirlenen 6 zanlı yakalandı.

Adreslerde 167 bin 924 şişe kaçak parfüm ve 61 bin 305 boş parfüm şişesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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