İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin genelinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılar ile haklarında arama kararı olan kişilere ait adreslere, eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul’da tek seferde yapılmış en büyük çaplı ''torbacı'' operasyonu için sabah saat 04.30 düğmeye basıldı.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, 4 ilçede 150 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 152 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis helikopterinin de destek verdiği kent genelindeki operasyon çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA