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İstanbul'da 1,5 milyon lira değerinde korsan kitap operasyonu

İstanbul Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonda, 31 binin üzerinde korsan kitap bulundu.

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İstanbulda 1,5 milyon lira değerinde korsan kitap operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan yayıncılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Bayrampaşa'daki bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 31 bini aşkın korsan kitap ele geçirildi.

İngilizce hazırlık ve üniversite ders kitapları bulundu

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalarda İngilizce hazırlık kitapları ve üniversite ders kitapları bulundu. Yeni eğitim-öğretim yılında güncel korsan kitapların piyasaya sürüleceği tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.C. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

Kaynak: AA, İHA

Etiketler: korsan kitap, İstanbul
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