  • 07 EYLÜL 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 6.436
    EURO 7.466
  • BIST 93392.44
    ALTIN 247.507
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ sanığı eski üsteğmene hapis cezası

FETÖ sanığı eski üsteğmene hapis cezası

Kayseri'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖ sanığı eski üsteğmene hapis cezası

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, daha önce meslekten ihraç edilen tutuklu sanık üsteğmen Hüseyin Özdemir ve avukatı hazır bulundu.

Tanık E.A.'nın, örgütün mahrem yapılanmasında yer alan ve "abi" diye hitap edilen imamların sohbetlerine katıldığı iddiasını reddeden sanık Özdemir, bu kişinin beyanları nedeniyle 3,5 aydır tutuklu olduğunu öne sürdü.

Masum olduğunu savunan Özdemir, "Terör örgütü ile bağlantım yoktur. Örgüt üyeliği suçlamasını reddediyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Özdemir'e, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tahliyesine hükmetti.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER