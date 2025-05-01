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Türkiye
AA 01.05.2025 17:17

İstanbul'da 1 Mayıs'ta izinsiz gösteri yapan 384 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz toplantı ve gösteri yapan 384 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

İstanbul'da 1 Mayıs'ta izinsiz gösteri yapan 384 kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün İstanbul'da düzenlenen etkinliklerle kutlandığı belirtildi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve bileşenlerinin Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda gerçekleştirdiği kutlamalara yaklaşık 35 bin kişinin katıldığı kaydedilen açıklamada, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve bağlı sendikaların Kartal Meydanı'ndaki kutlamalarına ise 30 bin kişinin iştirak ettiği bilgisi verildi.

Açıklamada izinli kutlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı, katılımcıların sorunsuz şekilde dağıldığı belirtildi.

İstanbul'un huzur ve güvenliği için alınan tedbirlerin uygulanması amacıyla 1 Mayıs'ta, toplam 52 bin 656 emniyet personelinin görev aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehir genelinde Valiliğimizce izin verilen kutlama alanları dışında yasa dışı eylem ve gösteri yapmak isteyen gruplara izin verilmemiştir. Bu kapsamda izinsiz gösteri yapmak için toplanan şahıslardan 384'ü gözaltına alınmıştır. Şahısların emniyet işlemleri devam etmektedir."

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