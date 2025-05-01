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Türkiye
AA 01.05.2025 17:16

Kırıkkale'de sağanak: Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Kırıkkale'nin merkezi ve Yahşihan ilçesinde sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu ev ve iş yerleri ile caddeler, park ve bahçeleri su bastı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Kırıkkale'de sağanak: Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Yahşihan'da yağışın ardından oluşan sel nedeniyle Hacıbey Mahallesi'ndeki dere taştı, yolları çamur kapladı.

Derenin taşması nedeniyle Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

İlçedeki ev, iş yeri ve bahçeleri de su basarken, müstakil evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ahmet Yesevi Caddesi yanından geçen tren yolunun selden hasar görmesi üzerine tren seferlerinin aksadığı öğrenildi.

Ekipler, yolların onarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Öte yandan merkez Çalılıöz Mahallesi'nde yolu su basması sonucu mahsur kalan bir araç sürücüsünün yardımına itfaiye ekipleri koştu.

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