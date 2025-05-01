Kırıkkale'de sağanak: Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Yahşihan'da yağışın ardından oluşan sel nedeniyle Hacıbey Mahallesi'ndeki dere taştı, yolları çamur kapladı.

Derenin taşması nedeniyle Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

İlçedeki ev, iş yeri ve bahçeleri de su basarken, müstakil evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Ahmet Yesevi Caddesi yanından geçen tren yolunun selden hasar görmesi üzerine tren seferlerinin aksadığı öğrenildi.

Ekipler, yolların onarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan merkez Çalılıöz Mahallesi'nde yolu su basması sonucu mahsur kalan bir araç sürücüsünün yardımına itfaiye ekipleri koştu.