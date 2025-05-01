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Türkiye
AA-İHA 01.05.2025 15:18

Denizli'de bir bebeği darp eden zanlı tutuklandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bebeği darp eden şüpheli tutuklandı. Şüpheli S.D. ters kelepçe ve başı eğilerek adliyeden çıkarıldı.

Sarayköy Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne annesi S.B.D. tarafından getirilen 2 yaşındaki A.K.'nin darbedilidiği tespit edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Anne S.B.D.'nin ifadesi doğrultusunda, bebeği annenin erkek arkadaşı S.D.'nin darbettiği belirlendi.

Şüpheli, Aşağı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli S.D. ters kelepçe ve başı eğilerek adliyeden çıkarıldı. 

Darbedilen bebek, daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

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