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Türkiye
AA 10.11.2023 15:14

İstanbul'a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

İstanbul'da yarın beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

İstanbul'a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yarın İstanbul il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayrıca, yağışla birlikte rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

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"Sarı" kodlu uyarı da yapılan kentte ulaşımda aksama, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Hava sıcaklıkları, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrederken İstanbul'da yarın beklenen günün en yüksek sıcaklık değeri 23 derece civarı olacak.

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