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Türkiye
TRT Haber 10.11.2023 14:36

12 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtınaya dikkat

Kuzey Ege ve Marmara'da beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 12 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

12 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtınaya dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın Kuzey Ege ile Marmara'da  sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışın pazar günü öğle saatlerinde etkisini kabetmesi beklenirken şiddetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırı, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

12 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı

Kuvvetli yağış beklenen, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa için "turuncu", fırtına beklenen, Bursa, Edirne, Kocaeli ve Yalova için "sarı", kuvvetli yağış ve fırtına beklenen, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

12 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtınaya dikkat

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz’in batısı, Kuzey Ege ile Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Batı Karadeniz ile Marmara'da fırtınanın yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Batı Karadeniz ile Marmara'da pazar günü sabah saatlerinde, Kuzey Ege'de aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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