Çok Bulutlu 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.11.2023 14:43

Trabzonsporlu çocuğun gözüne biber gazı sıkan sanığa hapis istemi

Bursa'da, arkadaşıyla evinin bulunduğu sokakta kaldırımda oturan Trabzonspor formalı çocuğun yüzüne biber gazı sıktığı öne sürülen sanığa, 2 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Trabzonsporlu çocuğun gözüne biber gazı sıkan sanığa hapis istemi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde 9 yaşındaki Yusuf Emir Bolat'ın 29 Ekim'de kaldırımda arkadaşıyla otururken biber gazıyla saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma tamamlandı.

Bursa 30. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü, tutuklu sanık Veysel İ'nin bisikletiyle Bolat'a yaklaşarak "Trabzonlu musun?" diye sorduğu, "Evet" yanıtını veren çocuğu gözüne biber gazı sıkarak yaraladığı belirtildi.

Başlatılan soruşturma çerçevesinde, incelenen güvenlik kamera kayıtlarından ve bilgisine başvurulan tanık beyanlarından şüphelinin kimliğinin tespit edildiği iddianamede yer aldı.

9 yaşındaki çocuğa biber gazı sıkan sanığı gözleri ele verdi
9 yaşındaki çocuğa biber gazı sıkan sanığı gözleri ele verdi

"Ben böyle bir olay gerçekleştirmedim"

Savcılıktaki ifadesinde üzerine atılı suçlamaları reddeden sanık, "Yaklaşık bir aydır denetimli serbestlik bürosunda temizlik görevlisi olarak çalışıyorum. Yunus Emre Bolat'ı tanımıyorum. Bana bahsetmiş olduğunuz konu hakkında bir fikrim yoktur. Ben böyle bir olay gerçekleştirmedim. Bana gösterilen videodaki bisiklet bana ait değildir. Hakkımda isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum." yönünde ifade verdi.

Sanık, diğer 5 farklı kişiye karşı işlediği "kasten yaralama" suçuna ilişkin olaylara da karışmadığını ileri sürdü.

İddianamede, güvenlik kamera kayıtları ile tanık beyanlarının yanı sıra mağdurun sanığı teşhis ettiği, Veysel İ'nin evinde yapılan aramada 3 biber gazı spreyi ile olay anında giydiği ayakkabının bulunduğu aktarıldı.

Sanığın, "beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sadi Etkeser İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Emir Bolat, 29 Ekim'de Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde evlerinin bulunduğu sokakta kaldırımda arkadaşıyla otururken, yanına bisikletle yaklaşan Veysel İ'nin (31) biber gazlı saldırısına uğramış, bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti. Polis tarafından gözaltına alınan Veysel İ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
Marmara Bölgesi'nde yarın fırtına bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:21
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 11 bini geçti
15:55
Havalimanları yerli ve milli yazılımla korunacak
16:12
İsrail medyası: 7 Ekim'de ordu İsrailli sivilleri de vurdu
15:29
Binance, ruble bazlı işlemlerini sonlandırıyor
15:27
Gazze'deki hastanelerde yakıt sıkıntısı nedeniyle ameliyatlar el feneri ışığında yapılıyor
15:25
CHP Parti Meclisi'nde kurultay sonrası ilk toplantı
Türk Yıldızları Antalya semalarında "Ata'ya saygı" uçuşu yaptı
Türk Yıldızları Antalya semalarında "Ata'ya saygı" uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
İsrail medyası: 7 Ekim'de ordu İsrailli sivilleri de vurdu
İsrail medyası: 7 Ekim'de ordu İsrailli sivilleri de vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ