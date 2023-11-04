9 yaşındaki çocuğa biber gazı sıkan sanığı gözleri ele verdi

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla oturan Trabzonspor formalı 9 yaşındaki Yusuf Emir B, sokak arasında bisikletiyle ilerleyen Veysel İlhan’ın önce hakaretlerine, ardından biber gazlı saldırısına uğradı.

Saldırının ardından Yusuf Emir B, nefes almaya çalışırken, saldırgan ise bisikletiyle olay yerinden kaçtı. Saldırının ardından fenalaşan çocuk, hastanede tedavi altına alındı. 9 yaşındaki çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olurken saldırgan Veysel İlhan ise Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Veysel İlhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli şahıs hakkında 6 farklı olaydan ayrı ayrı olarak tutuklama kararı verildi.

167 şüpheli listesi yapıldı

Polis ekipleri inceledikleri güvenlik kameralarında şüphelinin göz kayması rahatsızlığı bulunduğunu belirledi. Emniyette çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve göz kayması hastalığı olan toplamda 167 şüphelinin listesi yapıldı.

Alınan izinler sonrası, ikinci şüpheli olarak evinden alınan Veysel İlhan’dan, suçunu reddetti.

İlhan’ın evindeki aramalar sonucunda olay günü kullandığı bisiklet, giydiği kıyafet ve 3 biber gazı ele geçirildi.

İlhan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.