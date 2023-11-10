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Türkiye
AA 10.11.2023 14:49

"Atatürk" şiirini okuyan çocuk gözyaşlarını tutamadı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü törenine katılan ilkokul öğrencisi, "Atatürk" şiirini okuduğu sırada gözyaşlarını tutamadı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla ilçedeki Pınarlıbacı İlkokulu'nda tören yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende öğrenciler, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu.

2. sınıf öğrencisi Sümeyye Önal, "Atatürk" isimli şiiri okuduğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Bir süre ağlayan Önal, şiirini gözyaşları içerisinde bitirdi.

Önal'ın duygulandıran anları öğretmeni tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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10 Kasım Sakarya
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İlkokul öğrencisi "Atatürk" şiirini gözyaşlarıyla okudu
İlkokul öğrencisi "Atatürk" şiirini gözyaşlarıyla okudu
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