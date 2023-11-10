"Atatürk" şiirini okuyan çocuk gözyaşlarını tutamadı

Önal'ın duygulandıran anları öğretmeni tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

2. sınıf öğrencisi Sümeyye Önal, "Atatürk" isimli şiiri okuduğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Bir süre ağlayan Önal, şiirini gözyaşları içerisinde bitirdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende öğrenciler, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla ilçedeki Pınarlıbacı İlkokulu'nda tören yapıldı.

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