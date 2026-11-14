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Türkiye
AA 14.11.2026 11:36

İstanbul ve Edirne'de silah kaçakçılarına operasyon

İstanbul ve Edirne'de, kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı, 282 tabanca ve 150 namlu ele geçirildi.

İstanbul ve Edirne'de silah kaçakçılarına operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak silah imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin kullandığı araç Ümraniye'de durduruldu. Araçta yapılan aramada 150 tabanca namlusu ele geçirildi.

Şüphelinin Bayrampaşa'daki bir iş yerine silah bıraktığının belirlenmesi üzerine adrese de operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada, streç filme sarılmış 3 berjer koltuğun içerisine gizlenmiş 95 tabanca bulundu.

Soruşturmanın devamında, ele geçirilen silahlarla bağlantılı olduğu tespit edilen Edirne'deki bir tıra yönelik operasyonda ise 187 tabanca ele geçirildi.

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