Yurt genelinde etkili olan soğuk ve kar yağışlı havanının bugünden itibaren şiddetini artırması bekleniyor.

İstanbul'un bugünden itibaren, İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklıklar akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düşecek.

Hafta sonu İstanbul'da kar bekleniyor

Tahminlere göre, sıcaklıklar akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düşecek. Bugün İstanbul'un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Sıcaklıklar devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek. Cumartesi ve Pazar da etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği ön görülüyor. İstanbul'un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçtiğimiz haftalarda yaşanan hafif kar yağışlarının aksine, hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.

Kar kalınlığı artacak

İstanbul'da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5'in altında kalan ilçelerden yüzeyi örtecek şekilde; boğaz çevresi TEM otoyolu arasında kalan kesimler ile TEM'in Kuzeyinde ve yüksek noktalarda bilek, yer yer diz seviyesinde bir kar birikmesi yaşanabileceği belirtiliyor.

Ekipler önlemlerini aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için önlemlerini aldı. Şehrin İBB sorumluluğundaki toplam 4 bin 23 kilometrelik yol ağını açık tutmak için ekipler 24 saat çalışacak.

Toplam 7 bin 421 personel, bin 582 karla mücadele aracı ve iş makinası da hazır bulunacak. Ayrıca İstanbul'un 350 farklı noktasına kurulan istasyonlarda toplam 206 bin 56 ton tuz ve 64 farklı tankta toplam bin 290 ton solüsyon karla mücadele için hazır bekletiliyor. Köy yollarını açık tutmak için 142 kepçeli traktör görevlendirilirken, 11 vinç ve kurtarıcı da görev başında olacak. Metrobüs güzergahı boyunca da 33 iş makinası ortaya çıkabilecek olumsuzluklara müdahale için hazır bekleyecek.

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Uyarısı! pic.twitter.com/i859qeGn0T — AKOM (@ibbAkom) January 20, 2022

Vatandaşlara uyarı

AKOM'dan yapılan açıklamada, tüm tedbirlerin alındığı, İstanbulluların soğuk hava ve muhtemel kar yağışı sebebiyle yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.

Ankara'da kar etkili olacak

Ankara'da yoğun kar yağışının önümüzdeki saatlerde etkili olması, gece saatlerinden itibaren şiddetini artırması bekleniyor.

Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak kent genelinde etkili olması bekleniyor.

Pazartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk havanın hafta ortasına kadar başkent genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ankara Valiliği, bugün akşam saatlerinden sonra beklenen yağışların kar şeklinde, yarın yağışların kent genelinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı uyarısında bulundu.

Ankaralılara uyarı

Ankara Valiliği, soğuk ve karlı hava nedeniyle vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Valilik açıklamasında, "Aşırı soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları, toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri; çığ tehlikesi ve zirai don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.