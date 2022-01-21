Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Akdeniz için zirai don uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji, Doğu Akdeniz'de akşam saatlerinden itibaren zirai don beklendiğini duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de akşam saatlerinden başlayarak bir hafta sürmesi beklenen zirai don tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerde orta kuvvette ve yüksek kesimlerde kuvvetli zirai don beklendiği kaydedilen açıklamada, çiftçilerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği duyuruldu.
Etiketler: Doğu Akdeniz Meteoroloji Hava Sıcaklıkları Hava Durumu
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